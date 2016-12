Wall Street - Stocks to watch del 25 agosto

26 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, in attesa dell'intervento del presidente della Fed, Janet Yellen, previsto alle ore 16 italiane. I trader, che attendono dalla Yellen indicazioni sulle prossime mosse in materia di tassi di interesse, hanno incorporato nei prezzi il 21% di probabilità di un aumento a settembre e del 41,4% a dicembre, secondo FedWatch di CME Group. L'agenda macroeconomica prevede la seconda stima del Pil del secondo trimestre, alle 14,30, e l'indice sulla fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan, alle 16,00. Attorno alle 13,40 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde lo 0,01%, quello sul Nasdaq dello 0,06%, quello sul Dow Jones dello 0,02%. Anche il mercato obbligazionario è poco mosso: il decennale guadagna 1/32 e rende l'1,57%. Tra i titoli in evidenza oggi: GameStop perde il 7,2% nel premarket, dopo i ricavi del trimestre più deboli delle previsioni. Le due società di software Splunk e Talend perdono più del 7% dopo i risultati. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia