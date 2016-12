BORSA USA incerta, mercato nervoso aspetta Yellen

25 agosto (Reuters) - Indici incerti ma impostati al ribasso a Wall Street, dove gli investitori aspettano nervosamente il discorso di domani del presidente della Federal Reserve Janet Yellen a Jackson Hole per avere indicazioni sulla futura direzione dei tassi di interesse.

Se è vero che le attese sono per un costo del denaro Usa fermo in occasione del meeting di settembre, le parole di Yellen verranno attentamente valutate per capire se il governatore intenda adottare un atteggiamento più aggressivo sui tassi.