Wall Street - Stocks to watch del 25 agosto

25 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in leggero ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo. L'agenda macroeconomica prevede il dato sulle vendite di beni durevoli di luglio, stimate in crescita del 3,3%, le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, che dovrebbero attestarsi a 265.000 unità, la stima flash del Pmi servizi di agosto, stimato a 52, e quella del Pmi composito. Il calendario dei risultati corporate contempla TIFFANY . Attorno alle 12 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 2,75 punti (-0,13%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 8,25 punti (-0,17%) e il derivato sul Dow Jones arretra di 29 punti (-0,16%). Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale guadagna 2/32 e rende l'1,55%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** HP ha deluso le attese degli analisti su utili e ricavi trimestrali. Il titolo ha perso il 6% nelle contrattazioni di afterhours. ** Hillary Clinton ha chiesto a MYLAN di tagliare volontariamente il prezzo del farmaco antiallergie EpiPen, balzato di oltre il 400% nell'arco degli ultimi dieci anni. ** Corvex Management LP, società di un ex consigliere e azionista, ha inviato una lettera ai soci di WILLIAMS COMPANIES in cui chiede le dimissioni dell'intero Cda.