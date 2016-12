Wall Street - Stocks to watch del 24 agosto

24 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street trattano in marginale rialzo in un contesto internazionale contrastato, che vede un tono generalmente positivo prevalere sulle borse europee dopo la chiusura debole dei mercati asiatici, colpiti da prese di profitto. La cautela continua a dominare in attesa del discorso che la presidente della Fed Janet Yellen terrà venerdì al simposio annuale delle banche centrali a Jackson Hole, da cui si attendono indicazioni sulle future mosse in tema di tassi di interesse. Dal calendario macro odierno potrebbero arrivare spunti sul fronte immobiliare, con i dati sui prezzi delle case a giugno (alle 15,00 italiane) e sulle vendite immobiliari in corso a luglio (16,00). Per quanto riguarda il greggio -- debole dopo l'inattesa crescita delle scorte evidenziata dalle statistiche Api di ieri -- si attendono alle 16,30 i numeri sulle riserve settimanali Usa di prodotti petroliferi diffusi dall'Eia. Agli sgoccioli l'agenda delle trimestrali che comunque oggi prevede i risultati di HP dopo la chiusura di borsa. Intorno alle 12,50 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,09%, quello sul Nasdaq lo 0,1% e quello sul Dow Jones lo 0,05%. Sul mercato obbligazionario Usa il benchmark decennale cede 1/32 e rende l'1,556%, il trentennale è piatto con un rendimento del 2,235%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** PFIZER rileverà dalla britannica ASTRAZENECA attività relative agli antibiotici in un'operazione che può essere valutata oltre 1,5 miliardi di dollari. ** L'autorità dei mercati di Hong Kong ha multato la controllata locale di MORGAN STANLEY, Morgan Stanley Hong Kong Securities Ltd, per non aver effettuato controlli interni relativi alla divulgazione di ordini di short-selling e alla documentazione di servizi di trading elettronico. La multa, ha annunciato la Securities and Futures Commission (SFC), riguarda mancati controlli interni per il periodo tra il 2013 e il 2016 ed è pari a 2,4 milioni di dollari Usa. ** Il produttore di petrolio e gas PDC ENERGY ha annunciato che rileverà due società non quotate per un totale di circa 1,5 miliardi di dollari per estendere la sua presenza in Texas. ** EXPRESS perde il 12,7% nel pre borsa sulla scia dei risultati trimestrali appena annunciati. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia