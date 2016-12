Wall Street - Stocks to watch del 23 agosto

23 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono moderatamente positivi in un mercato che attende indicazioni sulle prossime mosse della Federal Reserve in tema di tassi di interesse. Il focus di questa settimana sarà il discorso che il presidente Fed Janet Yellen terrà venerdì al simposio annuale delle banche centrali a Jackson Hole. Intanto sul mercato petrolifero oggi prevale un tono di debolezza con un ritracciamento del Brent sotto i 49 dollari a barile. Qualche spunto è atteso dal calendario macro odierno con la stima flash del Pmi manifatturiero di agosto (alle 15,45 italiane) dopo che dall'altra parte dell'Oceano le indagini congiunturali preliminari pubblicate questa mattina da alcuni paesi europei hanno offerto segnali rassicuranti, sostenendo le borse del vecchio continente. Ancora qualche trimestrale nell'agenda degli appuntamenti societari statunitensi, con JM Smucker e Best Buy previste prima dell'apertura della borsa e Intuit a mercato ormai chiuso. Intorno alle 12,30 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,24%, quello sul Nasdaq lo 0,3% e quello sul Dow Jones lo 0,25%. Sul mercato obbligazionario Usa il benchmark decennale cede 9/32 e rende l'1,57%, il trentennale perde 19/32 con un rendimento del 2,26%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** MONSANTO sale del 3,6% nel pre borsa su indiscrezioni stampa secondo cui la tedesca Bayer sarebbe vicina a un accordo con il colosso delle sementi. ** Il costruttore di abitazioni di lusso TOLL BROTHERS ha annunciato una crescita del 23,5% dei ricavi trimestrali, sostenuti da un incremento di vendite e prezzi delle case. ** AMAZON sta lavorando a un servizio di musica in abbonamento che costerà circa 5 dollari al mese e funzionerà soltanto sull'hardware Echo del gruppo, riferisce il sito web Recode. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia