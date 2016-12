Wall Street - Stocks to watch del 22 agosto

22 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, preannunciando una partenza indecisa del mercato Usa. Il giudizio ottimista sulla robustezza dell'economia statunitense, espresso domenica dal vicepresidente della Fed Stanley Fischer, ha aumentato le chance sul mercato che Janet Yellen preannunci un aumento dei tassi in occasione del discorso che terrà a Jackson Hall venerdì. L'agenda macroeconomica è molto scarna: appuntamento con l'indice dell'attività nazionale di luglio alle 14,30. Attorno alle 12 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 segna -0,01%, il contratto di riferimento sul Nasdaq +0,01% e il derivato sul Dow Jones -0,04%. Sul mercato obbligazionario Usa il benchmark decennale cede 3/32 e rende l'1,59%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** PFIZER, secondo alcune fonti vicine al dossier, è in trattative avanzate per acquisire il gruppo di antitumorali MEDIVATION per circa 14 miliardi di dollari. Il titolo di quest'ultimo balza del 19,5% nel preborsa. ** La giapponese Renesas Electronics Corp è nella fase finale delle trattative per rilevare il produttore di semiconduttori Usa INTERSIL CORP per 300 miliardi di yen (2,99 miliardi di dollari) secondo una fonte a conoscenza dell'operazione. ** VIACOM ha reso noto che l'AD Philippe Dauman si dimetterà immediatamente, segnando una vittoria per la famiglia dell'azionista di controllo Sumner Redstone nella battaglia per l'impero media da 40 miliardi di dollari. ** Il titolo FACEBOOK, secondo Barron's, ha il potenziale per apprezzarsi di oltre il 20% nel corso del prossimo anno grazie ai crescenti ricavi pubblicitari generati dalle sue piattaforme. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia