Wall Street - Stocks to watch del 19 agosto

19 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo. L'agenda macroeconomica è vuota, mentre il calendario dei risultati corporate contempla DEERE & CO ed ESTEE LAUDER . Attorno alle 11,35 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 6 punti (-0,27%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 14,25 punti (-0,3%) e il derivato sul Dow Jones arretra di 48 punti (-0,26%). Il mercato obbligazionario è poco posso: il benchmark decennale cede 2/32 e rende l'1,54%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** CATERPILLAR ha annunciato che valuterà alcune opzioni strategiche, inclusa la possibile cessione di alcuni prodotti per l'industria mineraria. Il colosso delle macchine per il movimento terra, inoltre, ha reso noto che taglierà 155 posti di lavoro in alcuni business ritenuti non core. ** GAP ha annunciato che l'utile per azione quest'anno si attesterà nel range 1,87-1,92 dollari, meno degli 1,96 dollari attesi dagli analisti. A pesare sui conti della catena d'abbigliamento è il marchio Banana Republic. ** APPLIED MATERIALS ha annunciato che il terzo trimestre si chiuderà con un utile per azione superiore alle previsioni degli analisti. Nelle contrattazioni di afterhours il titolo è balzato del 5,7%. Diversi broker hanno incrementato i target price del produttore di chip. ** VIACOM e l'azionista di riferimento Sumner Redstone hanno raggiunto un accordo per porre fine allo scontro tra le parti in corso da mesi, soluzione che, secondo quanto riferito da due fonti, porterà all'uscita dell'attuale Ceo, Philippe Dauman. ** EMERSON ELECTRIC ha annunciato l'acquisizione del business delle valvole di PENTAIR per 3,15 miliardi di dollari in contanti. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia