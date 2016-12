Wall Street - Stocks to watch del 18 agosto

18 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono piatti dopo che ieri i verbali dell'ultima riunione della Fed hanno mostrato una divisione tra i membri del board sull'opportunità di alzare i tassi nel medio periodo. In generale gli esponenti della banca centrale sono ottimisti sull'andamento dell'economia statunitense ma diversi membri hanno espresso la necessità di tenere aperte le opzioni in attesa di conoscere nuovi dati. Nei giorni scorsi, le parole di alcuni consiglieri hanno riportato in primo piano la questione dell'eventuale stretta monetaria. Mentre i trader hanno quasi del tutto scartato l'ipotesi di un rialzo a settembre, le possibilità di una mossa a dicembre è scesa al 41,7% da 45,1% di ieri, secondo le rilevazioni FedWatch di CME Group. Sul fronte dati macro il mercato attende oggi, prima dell'apertura della borsa, i dati sulle richieste settimanali di disoccupazione e l'indice Fed di Filadelfia di agosto. In tema di banca centrale e tassi si attendono invece oggi gli interventi di Dudley e Williams, due esponenti di spicco che nei giorni scorsi si sono pronunciati in maniera divergente sulla questione. Attorno alle 13,45 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 cede un frazionale 0,09%, il contratto di riferimento sul Nasdaq lo 0,11% e il derivato sul Dow Jones lo 0,04%. Poco mosso anche il mercato obbligazionario: il benchmark decennale guadagna 3/32 e rende l'1,55%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** CISCO SYSTEMS taglierà 5.500 posti di lavoro, pari al 7% della sua forza lavoro, con costi nel primo trimestre fino a 400 milioni di dollari. Il titolo del più grande gruppo al mondo nella produzione di apparati di networking ha inoltre annunciato una calo dell'1,6% dei ricavi trimestrali. Il titolo è in calo di quasi il 2%, con scambi sottili, nel premarket. ** WAL-MAR ha registrato ricavi più alti delle attese nell'ultimo trimestre grazie all'incremento delle vendite online e una spesa media più alta nei negozi. L'utile netto del colosso retail è salito a 3,77 miliardi di dollari da 3,48 miliardi di dollari. Il titolo sale di oltre il 3% nel premarket. ** HORMEL FOODS ha annunciato i risultati del trimestre chiuso con un utile per azione di 0,36 dollari e ha rivisto al rialzo la guidance sull'intero anno. ** TWITTER perde il 2,6% nel preborsa dopo che Evercore ha bocciato il titolo a "sell" da "hold". ** PORTOLA PHARMACEUTICALS scivola nel premarket dopo avere annunciato di non avere ricevuto l'approvazione da parte dell'FDA di un farmaco. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia