Wall Street - Stocks to watch del 17 agosto

17 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi in un mercato cauto in attesa della pubblicazione, in serata, dei verbali della riunione di politica monetaria della Fed di fine luglio, da cui potrebbero emergere indicazioni sulla tempistica attesa di un rialzo del tassi. Le parole di alcuni esponenti di peso dell'istituto centrale Usa, che hanno fatto riferimento alla possibilità di un rialzo dei tassi già il mese prossimo, hanno riportato in primo piano il dibattito sulla stretta monetaria da parte della Fed, con la borsa che reagisce ritracciando dai recenti massimi storici. Secondo Dudley, vicepresidente del Fomc, l'economia Usa dovrebbe perfomare meglio nel secondo semestre, e questo dovrebbe garantire margini per un nuovo rialzo dei tassi entro fine anno dopo quello varato a dicembre 2015, il primo in circa un decennio. Lockhart, addirittura, non ha escluso la possibilità che le strette da qui a fine anno possano essere due. I prezzi del greggio scendono per la prima volta in una settimana ma rimangono a ridosso dei massimi di sei settimane con gli investitori che soppesano le concrete possibilità di successo di una potenziale intesa sul congelamento alla produzione tra i membri Opec.. Attorno alle 13,20 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 cede un frazionale 0,06%, il contratto di riferimento sul Nasdaq lo 0,03% e il derivato sul Dow Jones lo 0,11%. Poco mosso anche il mercato obbligazionario: il benchmark decennale perde 1/32 e rende l'1,581%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** STAPLES ha riportato un calo del 3,7% delle vendite trimestrali a 4,75 miliardi evidenziando il quattordicesimo trimestre consecutivo di discesa del fatturato. Il trimestre si è chiuso con una perdita netta trimestrale di 766 milioni di dollari da un utile di 36 milioni dell'anno precedente. ** LOWE'S perde oltre il 6% negli scambi del premarket dopo avere annunciato una crescita delle vendite del trimestre a perimetro costante del 2% sotto le attese degli analisti di +4,1%. ** CISCO SYSTEMS taglierà circa 14.000 posti di lavoro, pari a circa il 20% della sua forza lavoro totale, secondo quanto riferisce il sito Crn, specializzato in notizie del settore tecnologico, citando fonti vicine alla società che dovrebbe annunciare i tagli nelle prossime settimane. ** TARGET ha pubblicato i conti trimestrali che riportano un calo oltre le attese delle vendite a perimetro costante spingendo il discount retailer a tagliare le stime sull'utile dell'anno. Sulla scia dei conti e dell'outolook il titolo perde il 2,6% circa nel premarket. ** Iera sera a borsa chiusa URBAN OUTFITTERS ha annunciato vendite trimestrali a perimetro costante in rialzo dell'1%, sorprendendo positivamente gli analisti che si aspettavo un calo. Sulla scia dei conti il titolo ieri ha guadagnato quasi il 10% negli scambi afterhours.