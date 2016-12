Wall Street - Stocks to watch del 16 agosto

16 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in leggero calo dopo i nuovi massimi storici toccati ieri e in attesa dei dati macro. Il mercati sta aspettando la pubblicazione dei verbali della riunione della Fed di luglio e dai quali potrebbero emergere indizi sulla tempistica di un rialzo dei tassi oltre che la sua visione sullo stato di salute dell'economia. I trader rimangono in larga parte scettici su un rialzo dei tassi nel breve termine, a fronte di un'inflazione che resta sotto il target Fed del 2%, di dati macro contrastanti e in un contesto in cui le banche centrali di tutto il mondo lanciano programmi di stimolo per sostenere le loro economie. Secondo il FedWatch di CME Group il mercato sconta una probabilità di un rialzo dei tassi a settembre del 9% e a dicembre del 37,4%. In arrivo oggi numerosi dati, con in testa la lettura dei prezzi al consumo di luglio. Spiccano anche i numeri sulla produzione industriale e l'apertura di nuovi cantieri. Attorno alle 13,50 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 cede lo 0,15%, il contratto di riferimento sul Nasdaq dello 0,13% e il derivato sul Dow Jones lo 0,15%. Ieri gli indici hanno toccato nuovi massimi storici sulla scia dei acquisti dei titoli legati alle commodity spinti dalla debolezza del dollaro. I prezzi del greggio continuano a viaggiare sui massimi di cinque settimane mentre il dollaro cede ai minimi del mese Il mercato obbligazionario è positivo: il benchmark decennale guadagna 6/32 e rende l'1,53%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** HOME DEPOT ha rivisto al rialzo le stime sugli utili sull'anno a 6,31 dollari dalla precedente stima di 6,27 dollari dopo avere riportato una crescita del 6,6% delle vendite nel secondo trimestre a fine luglio. Il titolo è tuttavia in calo negli scambi del premarket in quanto le vendite sono state leggermente sotto le attese degli analisti. ** Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha incrementato la sua partecipazione in APPLE del 55% nel corso del secondo trimestre aumentando i titoli detenuti in portafoglio a 15,23 milioni, per un valore di circa 1,46 miliardi di dollari, dal precedente pacchetto di 9,81 milioni di titoli, secondo quando emerso da un filing di borsa. ** Per contro Berkshire ha ridotto la partecipazione in WAL-MART STORES del 27% a circa 40,23 milioni di titoli detenuti dal precente pacchetto di 55,24 milioni di azioni. ** Il gruppo attivo nel settore del gas ad uso industriale ha avviato discussioni preliminari per l'acquisizione della tedesca Linde, un'operazione che potrebbe fare nascere il leader mondiale nel settore con una capitalizzazione di oltre 60 miliardi di dollari, secondo fonti vicine alla situazione. ** AMERICAN INTERNATIONAL GROUP ha annuciato ieri che venderà la controllata attiva nei mutui garantiti ad ARCH CAPITAL GROUP per circa 3,4 miliardi di dollari, di cui 2,2 miliardi in cash e la restante parte in titoli. ** HAIN CELESTIAL affonda di quasi il 24% nel premarket dopo avere annunciato che posticiperà la pubblicazione dei conti del quarto trimestre. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia