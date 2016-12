Wall Street - Stocks to watch del 12 agosto

12 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi dopo che ieri hanno chiuso ai massimi dal 1999. Sul fronte macroeconomico si attende la pubblicazione dei dati sui prezzi alla produzione di luglio, quelli sulle vendite al dettaglio nello stesso mese e l'indice dell'Università del Michigan sulla fiducia dei consumatori ad agosto. Attorno alle 13,50 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 sale dello 0,02%, il contratto di riferimento sul Nasdaq dello 0,03% e il derivato sul Dow Jones dello 0,02%. Il mercato obbligazionario è positivo: il benchmark decennale guadagna 7/32 e rende l'1,5457%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** J.C. PENNEY è in calo di oltre l'1% nel pre-borsa dopo che la catena di negozi ha pubblicato ricavi trimestrali sotto le attese degli analisti. ** NVIDIA è in rialzo del 4,7% nel pre-borsa dopo che aver registrato il maggior tasso di crescita delle vendite degli ultimi cinque anni. ** ENDO INTERNATIONAL avanza del 3% dopo che Mizuho ha alzato il rating a "buy" da "neutral". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia