Wall Street - Stocks to watch dell'11 agosto

11 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in leggero rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. L'agenda macroeconomica prevede i prezzi all'import e all''export di luglio, che dovrebbero aver registrato, rispettivamente, un calo dello 0,3% e una variazione nulla rispetto al mese precedente, nonché le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione settimanali, stimate a 265.000. Il calendario dei risultati corporate contempla KOHLS , MACY'S e NVIDIA. Attorno alle 11,30 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 3,50 punti (+0,16%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 11 punti (+0,23%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 40 punti (+0,22%). Il mercato obbligazionario è poco posso: il benchmark decennale cede 1/32 e rende l'1,51%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** CHESAPEAKE ENERGY ha ceduto il campo di shale gas di Barnett all'operatore di private equity Saddle Barnett Resources LLC e ha rinegoziato un contratto per la gestione di un oleodotto con WILLIAMS PARTNERSLP, operazioni che porteranno a risparmi per oltre 1,9 miliardi di dollari. Chesapeake ha guadagnato il 5,6% nelle contrattazioni di afterhours. ** Il Ceo di DELTA AIR LINES si è assunto la piena responsabilità dei problemi ai computer che hanno portato alla cancellazione di oltre 2.100 voli nell'arco di tre giorni, pur sottolineando che si è trattato di un evento straordinario. ** Secondo quanto riporta Recode, Bill Maris, Ceo e fondatore di GV, il braccio di venture capital di ALPHABET , si appresta a lasciare la società. ** Berenberg ha tagliato il rating di BRISTOL-MYERS SQUIBB a hold da buy, portando il target price a 70 da 80 dollari. ** Ancora Berenberg ha aumentato l'obiettivo di prezzo di MERCK & CO a 62 da 61 dollari.