Wall Street - Stocks to watch del 10 agosto

10 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi in un mercato che si prende una pausa di riflessione dopo avere spinto l'S&P500 e il Nasdaq ai massimi storici intraday. Con la stagione delle trimestrali agli sgoccioli e in assenza di dati macro 'market-moving' in agenda oggi, gli investitori cercano nuovi spunti per proseguire gli acquisti verso l'azionario. Delle 447 società dell'S&P che ad oggi hanno riportato i conti trimestrali, il 70% ha battuto le previsioni degli analisti, secondo Thomson Reuters I/B/E/S. Scarso supporto arriva dal mercato petrolifero dove le prospettive di una ripresa della produzione in Usa e lo scetticismo sul successo dei potenziali colloqui tra i produttori per congelare l'offerta sta deprimendo oggi le quotazioni. Attorno alle 13,35 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,15%, quello sul Nasdaq lo 0,14%, quello sul Dow Jones lo 0,1%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale è piatto e rende l'1,543, il trentennale guadagna 4/32, con un rendimento del 2,25%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** WALT DISNEY ha chiuso il terzo trimestre con utili e ricavi sopra le stime grazie agli incassi di film e ha annunciato l'acquisizione di una quota del 33% della società di video-streaming BAMTech per un miliardo di dollari. ** SUNPOWER, secondo produttore Usa di pannelli solari, ha annunciato previsioni di perdita per il 2016 e ha tagliato le stime sui ricavi adjusted, facendo precipitare il titolo fino a oltre il 31% negli scambi serali di ieri. ** JD.com, seconda società cinese di e-commerce, principale concorrente di Alibaba Group ha riportato ricavi trimestrali in linea con le attese anche se il tasso di crescita continua a rallentare. ** YELP ha sorpreso positivamente il mercato annunciando una trimestrale in utile e ha alzato le stime sui ricavi per l'intero anno. * DELTA AIR LINES si aspetta un ritorno alla normale operatività dopo la cancellazione di oltre 1.600 voli in due giorni a causa del black out della propria rete informatica. La compagnia ha inoltre detto che circa 90 cancellazioni sono attese per l'inizio della giornata odierna e che il ripristino dei tutte le operazioni è atteso in tarda giornata.