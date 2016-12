Wall Street - Stocks to watch del 9 agosto

9 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, dopo che ieri l'indice S&P ha messo a segno un nuovo massimo intraday nonostante abbia poi chiuso in lieve ribasso. Attorno alle 13,45 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,11%, quello sul Nasdaq lo 0,15%, quello sul Dow Jones lo 0,12%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale è piatto e rende l'1,585%, il trentennale guadagna 1/32, con un rendimento del 2,2976%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL ha registrato un calo dei ricavi trimestrali dell'11% ma ha confermato le previsioni sull'intero anno. ** DELTA AIR LINES ha annunciato la cencellazione di altri 250 voli circa oggi mentre tenta di tornare alla normalità dopo dopo il black out che ieri ha colpito la sua rete informatica. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia