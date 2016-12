Wall Street - Stocks to watch dell'8 agosto

8 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo dopo le chiusure ai massimi storici dell'S&P 500 e del Nasdaq venerdì sulla scia dei dati sul lavoro migliori delle attese che hanno aumentato l'ottimismo sulla forza dell'economia americana. Venerdì l'azionario statunitense ha messo a segno la migliore performance giornaliera di un mese dopo la lettura sull'occupazione di luglio che ha evidenziato un deciso progresso per il secondo mese consecutivo. A sostenere i futures stamani è anche il movimento positivo del greggio sulle indiscrezioni di nuovi colloqui da parte di alcuni membri Opec per frenare la produzione. Anche una stagione di trimestrali migliori delle previsioni ha contribuito al rally di Wall Street, con l'S&P che da inizio luglio ha ritoccato i livelli record per nove volte. Attorno alle 13,45 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,16%, quello sul Nasdaq lo 0,22%, quello sul Dow Jones lo 0,17%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale cede 2/32 e rende l'1,59%, il trentennale 3/32, con un rendimento del 2,315%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** WALMART dovrebbe annunciare oggi l'acquisizione del retailer online Jet.com per 3 miliardi di dollari, secondo indiscrezioni apparse sul sito di notizie specializzato in tecnologie e media Recode. ** DELTA AIRLINES ha annunciato che un malfunzionamento dei propri sistemi informatici ha comportato numerosi ritardi nei voli della compagnia aerea in tutto il mondo. ** SOTHEBY'S ha riportato un utile per azione del secondo trimestre a 1,52 dollari e ricavi in calo a 298,7 milioni di dollari da 332 milioni. ** I titoli MATTRESS FIRM hanno più che raddoppiato le quotazioni in un premarket dagli scambi sottili dopo l'annuncio dell'acquisizione da parte del retailer Sudafricano Steinhoff International Holdings NV per 3,8 miliardi compresi i debiti. ** TESLA MOTORS ha detto che i costi per la costruzione dell'impianto in Nevada, Gigafactory, stanno crescendo oltre il budget e anche per questo motivo ha annunciato un fabbisogno di cassa trimestrale di 1,1 miliardi di dollari. ** BERKSHIRE HATHAWAY, il gruppo di Warren Buffett, ha annunciato venerdì un utile netto trimestrale in crescita del 25%, grazie alle performance delle sue attività nel settore delle assicurazioni, ai guadagni da investimenti e all'acquisizione di Precision Castparts, la più grande acquisizione della sua storia. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia