Wall Street - Stocks to watch del 5 agosto

5 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono lievemente positivi in attesa dei numeri sull'occupazione che daranno indicazioni sullo stato di salute dell'economia e sull'andamento dei tassi. Il dato chiave sugli occupati Usa di luglio é previsto alle 2,30 pm, ora italiana. I mercati hanno incorporato nei prezzi una probabilità bassa di un aumento dei tassi nel 2016, a causa del persistere dei timori sulla crescita globale. I trader vedono un 9% di probabilità di un aumento a settembre e un 29,4% a dicembre, secondo FedWatch di CME Group. Attorno alle 13,45 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,19%, quello sul Nasdaq lo 0,18%, quello sul Dow Jones lo 0,15%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale sale di 1/32 e rende l'1,497%, il trentennale di 9/32, con un rendimento del 2,243%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Cognizant, fornitore di servizi IT, sale di quasi il 4% nel premarket, dopo l'utile del trimestre migliore delle attese. ** Kraft Heinz è in rialzo del 4,4%, dopo aver battuto le stime di utile. ** FireEye perde il 18% dopo aver ridotto le previsioni sui risultati e aver annunciato tagli al personale pari al 10% della forza lavoro Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia