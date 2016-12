Wall Street - Stocks to watch del 4 agosto

4 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono lievemente positivi in un panorama che dopo i rialzi dell'Asia vede prevalere gli acquisti anche sulle borse europee, guidate dai titoli bancari. In attesa domani del dato chiave sugli occupati di luglio, oggi l'agenda macroeconomica prevede le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione (alle 14,30 italiane), poi gli ordini all'industria e quelli di beni durevoli (16,00). Nel calendario delle trimestrali attesi dopo la chiusura del mercato i risultati di LinkedIn e Kraft Heinz. Attorno alle 13,20 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,22%, quello sul Nasdaq lo 0,05% e quello sul Dow Jones lo 0,24%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale sale di 10/32 e rende l'1,508%, il trentennale balza di 22/32 con un rendimento del 2,26%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** VIACOM ha appena diffuso i risultati del terzo trimestre, chiuso con un incremento dell'1,6% dei ricavi grazie a maggiori fee da licenze ed entrate più alte per le attività cinematografiche. Il titolo sale dell'1,1% negli scambi prima dell'avvio ufficiale di borsa. ** CHESAPEAKE ENERGY lascia sul terreno oltre il 5% nel pre borsa sulla scia dei conti trimestrali. ** TWENTY-FIRST CENTURY FOX ha annunciato ieri utili trimestrali migliori delle attese, ma un aumento dei costi per i programmi sportivi e il marketing di film ha pesato sui profitti facendo scivolare il titolo di oltre il 4% nell'after hours. ** TESLA MOTORS ha chiuso i tre mesi al 30 giugno con una perdita superiore al previsto: per il produttore di auto elettriche si tratta del tredicesimo consecutivo trimestre in rosso. In calo dello 0,8% il titolo nel pre market. ** Il fatturato trimestrale di TIME è risultato inferiore alle aspettative, penalizzato dal calo dei ricavi pubblicitari della carta stampata nonostante l'aumento della raccolta sul digitale. ** WAL-MART STORES è in trattative per rilevare la rivale online Jet.com nell'ambito di un rilancio multimiliardario della divisione e-commerce finalizzato ad aumentare la crescita delle vendite online, secondo quanto ha scritto ieri il Wall Street Journal. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia