Wall Street - Stocks to watch del 3 agosto

3 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono deboli facendo presagire un avvio negativo per gli indici americani. L'agenda macroeconomica è abbastanza nutrita e prevede i dati Adp, occupati settore privato luglio alle 14,15, il Markit Pmi servizi e composito finali luglio alle 15,45 e l'Ism non manifatturiero luglio alle 16,00. infine alle 16,30 l'Eia pubblica le scorte settimanali prodotti petroliferi. Sul fronte societario attesi i risultati di Prudential Financial, Viacom e Kellog. Attorno alle 13,25 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 cede lo 0,19%, il contratto di riferimento sul Nasdaq perde lo 0,22% e il derivato sul Dow Jones lo 0,19%. Poco mosso il mercato obbligazionario, con il benchmark decennale che cede 1/32 e rende l'1,5386%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** American International Group (Aig) ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto superiore alle attese degli analisti, grazie al taglio dei costi e a un buon livello di sottoscrizioni nel trimestre chiuso a fine giugno. Il titolo è balzato del 2,5% a 55,50 dollari nel dopo borsa. ** Electronic Arts, conosciuta per i giochi "Fifa" e "Star Wars battlefront" ha reso noto ricavi sopra le attese nel primo trimestre. Il titolo ha guadagnato il 2,5% nel dopo borsa. ** Fitbits, il produttore di articoli sportivi ha reso noto ricavi trimestrali largamente sopra le attese che hanno spinto le azioni a salire dell'8,5% nel pre borsa. ** Time Warner sale dell'1,7% a 77,10 dollari nel pre borsa dopo i risultati, previsioni e accordo per rilevare il 10% di Hulu streaming service.