Wall Street - Stocks to watch del 2 agosto

2 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve ribasso, suggerendo un avvio negativo di Wall Street. L'agenda macroeconomica prevede la pubblicazione dei dati sui consumi e sui redditi personali e dell'indice Ism New York. Attorno alle 13,25 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 cede lo 0,27%, il contratto di riferimento sul Nasdaq perde lo 0,2% e il derivato sul Dow Jones lo 0,21%. Debole il mercato obbligazionario, con il benchmark decennale che cede 16/32 e rende l'1,5523%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Pfizer ha chiuso il secondo trimestre con ricavi in aumento dell'11% a 13,5 miliardi di dollari, grazie alle vendite di nuovi farmaci e l'acquisizione dello scorso anno della società di prodotti Hospira. ** CVS Health, la seconda catena di farmacie statunitense, ha registrato un incremento del 17,6% dei ricavi trimestrali. ** La giapponese Nidec ha annunciato che acquisirà la divisione di motori e generatori di energia elettrica di Emerson Electric per 1,2 miliardi di dollari, cercando di ampliare la propria sfera di attività mentre il mercato dei prodotti di consumo rallenta. ** Procter & Gamble ha archiviato il quarto trimestre chiuso il 30 giugno con vendite in calo ma sopra le attese, spinte dalla forte domanda per i suoi prodotti per bambini, per la donna e per la casa. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia