Wall Street - Stocks to watch dell'1 agosto

1 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza. L'agenda macroeconomica prevede l'indice Pmi manifatturiero Markit finale di luglio, le spese per costruzioni di giugno, che dovrebbero essere salite dello 0,5%, e l'indice Ism manifatturiero di luglio, stimato a 53,3. Il calendario dei risultati corporate contempla un solo nome di rilievo, quello di LOEWS CORP. Attorno alle 12 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 2 punti (+0,09%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 2,25 punti (+0,05%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 23 punti (+0,13%). Il mercato obbligazionario è in lieve ribasso: il benchmark decennale cede 3/32 e rende l'1,47%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** GLAXOSMITHKLINE ha annunciato una partnership con la divisione scienze bologiche di ALPHABET al fine di dare vita ad una nuova società, focalizzata nella cura delle malattie attraverso l'individuazione dei segnali elettrici del corpo umano. Galvani Bioelectronics avrà una dotazione iniziale di 715 milioni di dollari. ** ARTHUR J GALLAGHER & CO ha comunicato l'acquisizione di Orb Financial Services Ltd, senza rendere noti i termini finanziari della transazione. ** Ubs ha tagliato il target price di EXXON MOBIL CORP a 86 da 90 dollari, confermando il rating neutral.