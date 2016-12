WALL STREET-Stocks to watch del 28 luglio

MILANO, 28 luglio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono poco mossi il giorno dopo la decisione della Fed di lasciare i tassi invariati, come da attese, e sulla prospettiva di un rialzo già quast'anno.

I titoli in evidenza:

** FORD MOTOR ha annunciato utili del secondo trimestre inferiori alle attese in quanto le vendite negli Usa e in Cina non hanno rispettato le previsioni. Il titolo perde il 6,1% nel premarket.