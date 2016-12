Wall Street - Stocks to watch del 26 luglio

26 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza. L'agenda macroeconomica prevede l'indice Case Shiller sui prezzi delle abitazioni di maggio, che dovrebbe scendere dello 0,1% rispetto al mese precedente e salire del 5,5% su base tendenziale, la stima flash del Pmi servizi e composito di luglio, l'indice sulla fiducia dei consumatori di luglio, stimato a 95,9, e le vendite di case unifamiliari di giugno, che dovrebbero salire dell'1,6% rispetto al mese precedente, a un tasso annuo di 560.000 unità. Fitto il calendario dei risultati corporate, che comprende Twitter, Freeport-McMoRan, 3M, McDonald's Corp, United Technologies, Caterpillar, Verizon Communications, United States Steel Corp e, a mercati chiusi, Apple. Attorno alle 12,40 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 1 punto (-0,05%), il contratto di riferimento sul Nasdaq guadagna 1,75 punti (+0,04%) e il derivato sul Dow Jones sale di 1 punto (+0,01%). Il mercato obbligazionario è in rialzo: il benchmark decennale guadagna 7/32 e rende l'1,55%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** CENTENE CORP ha chiuso il secondo trimestre con un utile per azione adjusted di 1,29 dollari, meglio degli 1,09 dollari stimati dagli analisti. ** DUPONT ha archiviato il periodo con un utile per azione operativo di 1,24 dollari, superando le stime di mercato (1,10 dollari). ** ELI LILLY AND CO ha registrato un utile per azione di 86 cent, in linea con le previsioni. ** KKR & CO LP ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto per azione di 19 cent, meglio dei 5 cent attesi dagli analisti. ** STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE ha archiviato il periodo con un utile per azione normalizzato di 71 cent, peggio dei 74 cent stimati. ** NHN Entertainment ha annunciato di essere in trattative con KG Group per allearsi nell'acquisizione della divisione sudcoreana di MCDONALD'S CORP. ** Pacific Crest ha alzato il rating di SPRINT CORP a 'sector weight' da 'underweight'. Diversi broker hanno migliorato i target price del gruppo di tlc. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia