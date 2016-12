RPT-WALL STREET-Stocks to watch del 25 luglio

MILANO, 25 luglio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono piatti, facendo presagire un avvio senza scossoni per gli indici americani.

A livello macro non ci sono dati attesi, oggi, mentre sul fronte dei risultati, Texas Instruments renderà noto il trimestre alla chiusura.

I titoli in evidenza:

** Yahoo - Verizon Communications ha annunciato un accordo per acquisire le attività internet di Yahoo per 4,83 miliardi di dollari in contanti.