Wall Street - Stocks to watch del 21 luglio

21 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in frazionale ribasso, preannunciando una partenza incerta della borsa Usa. L'umore sui mercati finanziari è stato raffreddato dai segnali che il Giappone non ricorrerà all'"elicopter money" e in attesa della prima riunione della Bce dopo Brexit. A livello di dati macro, oggi è atteso l'indice dell'attività nazionale giugno e quello Fed di Filadelfia per luglio, entrambi alle 14,30 ora italiana. Alle 15,00 saranno pubblicati i prezzi della case per maggio e alle 16,00 le statistiche relative alla vendita di case esistenti e il leading indicator giugno. In agenda, a borsa chiusa, i risultati di AT&T, SCHLUMBERGER, STARBUCKS e VISA. Intorno alle 13,00 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 cede lo 0,15% il contratto di riferimento sul Nasdaq lo 0,1% mentre il derivato sul Dow Jones è piatto. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale cede 3/32 e rende l'1,59%, il trentennale 8,5/32 con un rendimento del 2,3%. Tra i titoli in evidenza oggi: INTEL arretra del 3,4% prima dell'avvio ufficiale delle contrattazioni dopo aver annunciato ieri ricavi inferiori alle previsioni. GENERAL MOTORS sale dell'1,6% nel preborsa in vista della pubblicazione dei risultati attesa prima dell'apertura. EBAY e QUALCOMM sono in forte rialzo stamani dopo i risultati diffusi ieri. La prima ha sorpreso con il fatturato, rivedendo al rialzo gli obiettivi per l'esercizio; la seconda ha visto crescere del 3,6% il giro d'affari del trimestre grazie ad una robusta domanda per il suo processore Snapdragon che viene usato in numerosi modelli di smartphone. MATTEL : la ripresa della domanda per "Barbie" ha spinto le vendite del gruppo di giocattoli oltre le stime degli analisti. AMERICAN EXPRESS ha registrato una crescita dell'utile del 37% grazie alla crescita della spese dei suoi clienti e la riduzione dei costi dopo la vendita di un portafoglio di crediti. DISH NETWORK CORP, il fornitore di tv via satellite, ha accusato un calo degli abbonati peggiore delle attese perchè sempre più clienti scelgono i servizi di videostreaming online. JOY GLOBAL balza del 20% dopo aver annunciato che sarà acquisita dalla giapponese Komatsu in un'operazione da 3,7 miliardi di dollari tutta in contanti.