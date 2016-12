Wall Street - Stocks to watch del 20 luglio

20 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street si muovono al rialzo facendo presagire un avvio positivo per gli indici americani. A livello di dati macro, attesi quelli sulle scorte Usa settimanali sui prodotti petroliferi Eia alle 16,30. Sul fronte societario, dopo la chiusura arriveranno i risultati di American Express, Intel, Ebay e Qualcomm . Intorno alle 13,00 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,31%, il contratto di riferimento sul Nasdaq lo 0,33% e il derivato sul Dow Jones avanza dello 0,35%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale cede 5/32 e rende l'1,5749%, il trentennale perde 11/32 con un rendimento del 2,2901%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Microsoft ha reso noto ricavi e utile netto superiori alle attese nel trimestre, grazie alla crescita dell'attività dei servizi dematerializzati (cloud) che hanno compensato il calo dei ricavi legati al mercato dei PC. Il titolo balza del 4,5% a 55,49 dollari nel pre borsa. ** United Continental Holdings ha reso noto un piano di buyback da 2 miliardi di dollari e l'intenzione di vendere meno biglietti rispetto a quelli previsti perché le compagnie rivali hanno aggiunto altri voli che superano la domanda, facendo così scendere i prezzi. Il titolo è salito dell'1,6% nel dopo borsa. ** Intuitive Surgical, il produttore del robot di chirurgia Da Vinci, ha reso noto risultati trimestrali molto migliori del previsto con un utile netto di 185 milioni di dollari e ricavi in crescita del 14% a 670 milioni. Il titolo è balzato del 7,2%. ** Morgan Stanley sale del 3,3% a 29,12 dollari nel pre borsa dopo i risultati del secondo trimestre con un utile per azione di 0,75 dollari da attese Thomson Reuters/Ibes di 0,59 dollari e un dividendo in crescita del 33% a 0,20 dollari per azione. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia