BORSA USA in calo zavorrata da titoli tecnologici, giù Netflix

MILANO, 19 luglio (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono in calo, zavorrati dai titoli tecnologici e da quelli dei consumi voluttuari sulla scia dei deludenti risultati di Netflix.

A pesare sul sentiment degli investitori anche la decisione del Fondo Monetario Internazionale di tagliare le proprie stime sull'economia globale per i prossimi due anni a causa dell'incertezza che si è creata a seguito del voto sulla Brexit.

** GOLDMAN SACHS è in lieve calo sulla scia dei risultati, nonostante il balzo mostrato dall'utile netto. Secondo gli analisti l'aumento non è stato impressionante come quello delle altre banche che nei giorni scorsi hanno pubblicato le trimestrali.