Wall Street - Stocks to watch del 19 luglio

19 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street si muovono per lo più in marginale ribasso in un panorama internazionale di mercati negativi per la seconda volta in nove giorni sulla scia delle quotazioni deboli del petrolio. Il derivato sul Dow ha azzerato le perdite dopo la pubblicazione dei risultati di Goldman Sachs. Intorno alle 13,45 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde lo 0,2%, il contratto di riferimento sul Nasdaq lo 0,23% e il derivato sul Dow Jones è piatto. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale sale di 9,5/32 e rende l'1,554%, il trentennale guadagna 22/32 con un rendimento del 2,271%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** GOLDMAN SACHS ha annunciato un balzo del 78% per gli utili trimestrali grazie a minori costi e ad un maggiore contributo dal trading obbligazionario. Il titolo ha accelerato nel preborsa e sale dell'1%. ** JOHNSON & JOHNSON estende al 3% circa il rialzo negli scambi del preborsa dopo aver annunciato un incremento del 3,9% delle vendite a 18,5 miliardi di dollari nel secondo trimestre grazie all'andamento robusto del business farmaceutico. In discesa a 3,997 miliardi gli utili netti da 4,516 miliardi ma il gruppo ha rivisto al rialzo l'obiettivo delle vendite. ** PHILIP MORRIS arretra dell'1,9% nel preborsa dopo i risultati che hanno evidenziato un utile per azione adjusted di 1,15 dollari che si confronta con una stima Thomson Reuters I/B/E/S di 1,20 dollari. ** MONSANTO sta negoziando con Bayer i termini di un accordo di riservatezza che consentirebbe al gruppo tedesco una due diligence più approfondita dopo l'offerta da oltre 64 miliardi di dollari per il colosso dei sementi. ** NETFLIX cede quasi il 12% prima della partenza ufficiale delle contrattazioni dopo aver aumentato il numero degli abbonati meno del previsto tra aprile e giugno. ** IBM in rialzo del 2%. I ricavi del trimestre hanno sorpreso positivamente gli analisti grazie ai risultati che iniziano ad arrivare dalla focalizzazione in aree ad alta crescita come quella dei servizi cloud based. IBM ha anche confermato la guidance per l'esercizio di utili adjusted di almeno 13,50 dollari per azione. ** Sotto le attese di Wall Street gli utili di YAHOO in quella che potrebbe essere l'ultima trimestrale prima della cessione del suo core business. ** UNITEDHEALTH GROUP INC, il più grande gruppo assicurativo sanitario Usa, ha registrato un utile migliore delle stime anche grazie all'andamento positivo della divisione tecnologia e consulenza.