BORSA USA poco mossa in mattinata, bene Bank of America dopo conti

18 luglio (Reuters) - L'azionario Usa è poco mosso in mattinata con gli indici che restano vicini ai recenti massimi grazie alle buone trimestrali che controbilanciano l'impatto del calo del greggio.

Bank of America ha registrato un utile migliore delle attese nel secondo trimestre ripetendo quanto già fatto da altri colossi bancari Usa la scorsa settimana. Il titolo guadagna l'1,32%.

"I mercati si fanno guidare dalle trimestrali mentre i problemi geopolitici restano sullo sfondo per adesso", commenta Peter Cardillo, capo economista di First Standard Financial.