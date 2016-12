Wall Street - Stocks to watch del 18 luglio

18 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street si muovono in marginale rialzo, in un panorama internazionale di mercati sostanzialmente stabili dopo il fallito tentativo di golpe in Turchia. L'attenzione è focalizzata sulle trimestrali all'inizio di una settimana ricca di risultati: oggi tra gli altri in agenda i conti di Bank of America, appena annunciati, e quelli di Yahoo! dopo la chiusura della borsa. Intorno alle 13,10 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,2%, il contratto di riferimento sul Nasdaq lo 0,11% e il derivato sul Dow Jones lo 0,15%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale sale di 8/32 e rende l'1,566%, il trentennale guadagna 17/32 con un rendimento del 2,278%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** BANK OF AMERICA sale di un modesto 0,3% nel pre borsa dopo la diffusione dei risultati del secondo trimestre, che si è chiuso con un calo degli utili del 19,4% a causa di maggiori accantonamenti effettuati per coprire eventuali perdite da potenziali sofferenze e di minori guadagni sugli impieghi. ** EXXONMOBIL ha presentato un'offerta da almeno 2,2 miliardi di dollari per INTEROIL e per la sua quota in un ricco giacimento di gas in Papua Nuova Guinea, superando la proposta dell'australiana Oil Search. ** GOLDMAN SACHS e Bain Capital Private Equity rileveranno una partecipazione di maggioranza nel produttore di cosmetici Carver Korea. I dettagli dell'operazione non sono stati rivelati ma una fonte vicina alla situazione ha detto a Reuters che Goldman e Bain insieme pagano oltre 350 miliardi di won (307,45 milioni di dollari). ** GROUPON balza dell'11,7% negli scambi pre market dopo che Piper Jaffray ha promosso il titolo a 'overweight' da 'neutral'. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia