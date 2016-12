Wall Street - Stocks to watch del 15 luglio

15 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, dopo i nuovi massimi segnati ieri dall'S&P e in attesa delle trimestrali di alcune importanti banche statunitensi, come quelle di Citigroup e Wells Fargo, che saranno rese note oggi. Ieri il settore finanziario aveva trovato sostegno nei buoni risultati annunciati da JP Morgan. A dare supporto al mercato azionario contribuisce anche il dato migliore delle attese del Pil cinese del secondo trimestre. Alle 13,40 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,06%, il contratto di riferimento sul Nasdaq lo 0,07% e il derivato sul Dow Jones lo 0,05%. Il mercato obbligazionario è in calo: il benchmark decennale cede 3/32 e rende l'1,5424%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Secondo una fonte, MC Entertainment Holdings sta valutando la possibilità di migliorare l'offerta per Carmike Cinemas, portandola sopra gli 1,1 miliardi di dollari offerti in precedenza, secondo una fonte. ** Secondo il Wall Street Journal Xerox ha rigettato la proposta di fondere la propria divisione di gestione dei documenti con quelle di RR Donnelley & Sons. ** In calo nel pre-market i titoli delle compagnie aeree e degli operatori turistici dopo l'attentato di ieri sera a Nizza. ** Wells Fargo sale di circa 1,3% nel pre-borsa in attesa dei risultati, così come Citigroup. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia