Wall Street - Stocks to watch del 14 luglio

14 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in netto rialzo, indicando un avvio positivo sulla borsa Usa. Sul fronte macro l'agenda odierna prevede le richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione e prezzi alla produzione giugno alle 14,30. Alle 13,00 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,72%, il contratto di riferimento sul Nasdaq lo 0,68% e il derivato sul Dow Jones lo 0,8%. Il mercato obbligazionario è in rialzo: il benchmark decennale cede 8/32 e rende l'1,4963%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Monsanto ha rallentato le trattative con Bayer sulle differenti transazioni possibili al posto dell'Opa del gruppo tedesco, secondo Bloomberg, che cita fonti vicine al dossier. Il titolo guadagna il 2,11%. ** Yum Brands ha ieri reso noto che la controllata cinese ha realizzato "un buon inizio del terzo trimestre" dopo un secondo trimestre con vendite stabili in linea con le attese degli analisti. Il titolo ha guadagnato il 4,6% a 89,67 dollari nel dopo borsa con volumi bassi e dopo diversi upgrade da parte dei broker. ** Viacom e il gigante cinese dell'immobiliare e del divertimento Dalian Wanda Group hanno discusso la possibilità di rilevare una quota di minoranza in Paramount Pictures, secondo due fonti. ** Starbucks, la catena di cafè ha ieri reso noto un investimento finanziario e un accordo di licenza mondiale con Princi, la catena italiana di panetterie e di ristorazione rapida, per un ammontare che non è stato precisato. ** Jp Morgan Chase guadagna il 2,42% a 64,69 dollari nel pre borsa dopo i risultati del secondo trimestre che registrano un utile in leggero calo, mentre l'utile per azione è superiore alle attese. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia