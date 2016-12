Wall Street - Stocks to watch del 13 luglio

13 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono piatti indicando un avvio cauto sulla borsa Usa dopo che l'S&P e Dow hanno rinnovato ieri i massimi storici in un clima di ottimismo sull'economia. E' attesa dunque una pausa di riflessione sul mercato anche sulla scia del ritracciamento dei prezzi del petrolio all'indomani di un movimento rialzista che ha trascinato i titolo energetici. L'allentamento delle tensioni politiche in Giappone e Gran Bretagna e le maggiori prospettive di intervento delle banche centrali nel post-Brexit hanno contribuito a ridurre qualche incertezza sui mercati globali. Gli investitori Usa sono ora in attesa di vedere se i risultati trimestrali, nonché le previsioni per il secondo semestre dell'anno, giustificano le attuali valutazioni di mercato. L'S&P sta attualmente trattando a 17,3 volte gli utilii attesi, contro la media a dieci anno di 14,7, secondo i dati StarMine. Mentre per il secondo trimestre è previsto un calo degli utili del 5%, in linea con il primo, per la seconda metà dell'anno le stime sono per una crescita. Sul fronte macro l'agenda odierna è priva di appuntamenti rilevanti sui dati ma l'attenzione sarà rivolta alla pubblicazione del beige book. Poco prima delle 14,00 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,06%, il contratto di riferimento sul Nasdaq lo 0,15% e il derivato sul Dow Jones lo 0,03%. Il mercato obbligazionario è in rialzo: il benchmark decennale guadagna 10/32 e rende l'1,477%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** JUNO THERAPEUTICS balza del 24% nel premarket dopo che la Food and Drug Administration americana ha rimosso lo stop ad uno studio clinico su un farmaco per la cura del cancro. ** YELP perde il 2,5% dopo Wells Fargo ha declassato il titolo a "underperform". ** YUM e CSX Corp annunceranno i risultati trimestrali dopo la chiusura di borsa. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia