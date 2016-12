Wall Street - Stocks to watch del 12 luglio

12 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, dopo che ieri l'S&P ha toccato nuovi massimi storici sulla scia di una serie di dati macro positivi. Ieri l'S&P ha toccato il livello record di 2.143,16 punti. Il Nasdaq ha invece segnato il massimo del 2016 ieri e il Dow Jones il valore più alto degli ultimi 13 mesi sulla scia dei dati dell'occupazione di venerdì, superiori alle attese. Si guarda ora all'avvio della stagione delle trimestrali, aperta ieri da Alcoa. Intorno alle 13,35 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,45%, il contratto di riferimento sul Nasdaq lo 0,51% e il derivato sul Dow Jones lo 0,4%. Il mercato obbligazionario è in calo: il benchmark decennale perde 12/32 e rende l'1,4743%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Alcoa sale di quasi il 4% nel pre-market dopo aver annunciato una discesa dell'utile trimestrale più contenuta delle attese. ** Seagate sale di oltre il 12% nel pre-borsa dopo aver detto di prevedere per il quarto trimestre che si è chiuso il 1 luglio ricavi più alti delle attese di Wall Street ( a 2,65 miliardi dai 2,33 miliardi attesi) Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia