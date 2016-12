Wall Street - Stocks to watch dell'11 luglio

11 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono positivi, facendo presagire un avvio positivo per gli indici americani con l'S&P, in particolare, vicina ai massimi storici dopo che i buoni dati mensili sul mercato del lavoro diffusi venerdì hanno rafforzato il sentiment sul mercato. I dati su 'payroll' hanno dissipato i timori sollevati dai numeri di maggio evidenziando che questi ultimi non erano indicativi della debolezza del mercato del lavoro statunitense. L'agenda macroeconomica odierna è priva di appuntamenti di rilievi sul fronte dati, ma sono attesi diversi interventi da parte di reppresentanti dalla Fed. Dal punto di vista aziendale, invece, da segnalare l'avvio della stagione delle trimestrali con i risultati di Alcoa dopo la chiusura di borsa. In generale saranno interessanti eventuali commenti sull'impatto della Brexitda parte dei top manager, soprattuto quelli delle grandi banche, i cui risultati sono attesi nei prossimo giorni. Poco dopo le 14,00 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,33%, il contratto di riferimento sul Nasdaq lo 0,47% e il derivato sul Dow Jones lo 0,38%. Il mercato obbligazionario è lievemente in calo: il benchmark decennale perde 11/32 e rende l'1,40%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** AETNA ha ricevuto offerte competitive da parte di WellCare Health Plans e Centene per la cessione di un portafoglio assicurativo necessario per ottenere il via libera da parte dell'Antitrust all'acquisiziobe di Humana , secondo fonti vicine alla vicenda. ** TESLA sale di oltre l'1% nel premarket dopo che il Ceo Elon Musk ieri ha twittato la sua intenzione di rendere pubblica presto la seconda parte del suo "top secret Tesla masterplan". ** Anche ALLIANCE DATA è in rialzo negli scambi del preborsa dopo che l'investitore attivista ValueAct Capital ha reso noto di possedere una quota del 6,8% del capitale della società. ** HEWLETT PACKARD ENTERPRISE sta valutando la cessione di asset nel software, secondo fonti Bloomberg. ** TWITTER è in calo negli scambi del preborsa dopo che Suntrust Robinson, ha abbassato il rating a "neutral". Anche Monness Crespi ha tagliato la raccomandazione a "neutral" da "buy". Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia