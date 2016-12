Wall Street - Stocks to watch dell'8 luglio

8 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono positivi, facendo presagire un avvio positivo per gli indici americani. L'agenda macroeconomica prevede occupati non agricoli, tasso disoccupazione, media ore lavorate settimanali e guadagni giugno alle 14,30. Attorno alle 12,50 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 4 punti (+0,22%), il contratto di riferimento sul Nasdaq guadagna 5,75 punti (+0,13%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 28 punti (+0,16%). Il mercato obbligazionario è praticamente invariato: il benchmark decennale perde 1/32 e rende l'1,3915%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** GAP ha annunciato una crescita inattesa delle vendite su base comparabile a giugno, grazie alla crescita delle visite nei suoi negozi. Il titolo è balzato del 4,07% a 22,51 dollari nel pre borsa. ** MCDONALD'S ha reso noto l'intenzione un nuovo franchising per 4.000 ristoranti al 2018 con oneri supplementari visti salire a 235 milioni di dollari nel secondo trimestre dell'anno. La società ha un obiettivo di risparmi di 500 milioni di dollari al 2017. ** UNITED TECHNOLOGIES, la controllata Pratt & Whitney ha ottenuto dal Pentagono un contratto di fornitura di 99 reattori per i caccia F-35 per un ammontare di 1,95 miliardi di dollari. ** ON SEMICONDUCTOR ha reso noto il prolungamento dell'offerta per Fairchild Semiconductor al 21 luglio. ** ADVANCED MICRO DEVICES ha perso il 3,98% a 4,82 dollari nel pre borsa dopo che Bernstein ha cambiato la raccomandazione a "Underperform", secondo un trader. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia