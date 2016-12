Wall Street - Stocks to watch del 7 luglio

7 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza. L'agenda macroeconomica prevede il dato Adp sugli occupati nel settore privato di giugno, che dovrebbe mostrare un incremento di 159.000 buste paga, e le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, stimate a 270.000. Attorno alle 12,30 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 0,50 punti (-0,02%), il contratto di riferimento sul Nasdaq guadagna 3,75 punti (+0,08%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 4 punti (+0,02%). Il mercato obbligazionario è praticamente invariato: il benchmark decennale guadagna 1/32 e rende l'1,38%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** COSTCO WHOLESALE ha chiuso un periodo di 44 settimane al 3 luglio scorso con un fatturato di 98,51 miliardi di dollari, in crescita del 3% a perimetro invariato. ** Danone ha annunciato l'acquisizione di WHITEWAVE FOODS, produttore di alimenti biologici, per 12,5 miliardi di dollari, debito incluso. WhiteWave balza del 18,07% nelle contrattazioni di pre-market. ** SEMILEDS vola nel pre-market (+63,68%) dopo aver anunciato un accordo per cedere 577.000 azioni, a 5 dollari l'una, a Peter Chiou. ** Secondo diverse fonti vicine alla situazione, il gruppo cinese Hna e una società che fa capo al magnate Li Ka-shing sono tra i soggetti arrivati al secondo round di offerte per gli asset nel leasing aereo di CIT GROUP, deal che dovrebbe avere un controvalore di 3-4 miliardi di dollari. ** Una commissione della Camera Usa oggi discuterà una legge finalizzata a bloccare la vendita di decine di aerei BOEING all'Iran. ** Avast Software ha annunciato l'acquisizione di AVG TECHNOLOGIES per 1,3 miliardi di dollari, con un premio del 33% sulla chiusura di ieri. ** ACCENTURE ha comunicato che il Ceo Pierre Nanterme è stato operato per rimuovere un cancro al colon. Il manager, secondo la società, può continuare a seguire quotidianamente le attività del gruppo. ** Brean Capital ha avviato la copertura di CBS con buy e di TWENTY-FIRST CENTURY FOX con hold. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia