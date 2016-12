Wall Street - Stocks to watch del 5 luglio

5 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in calo dopo il rientro degli investitori dal lungo weekend festivo in un mercato cauto per i timori sulla crescita economica post-Brexit. I dati dalla Cina hanno mostrato a giugno una crescita del settore dei servizi al ritmo più sostenuto da 11 mesi, ma l'indice composito che include il comparto manifatturiero è sceso ai minimi di quattro mesi. I timori sul potenziale rallentamento dell'economia gobale stanno pesando sulle quotazioni del greggio che scendono sotto i 50 dollari al barile, con potenziali ripercussioni sull'andamento odierno dei titoli del settore. In vista del fitto calendario di appuntamenti dei prossimi giorni (venerdì atteso il dato sull'occupazione) l'agenda macro odierna include solamente i dati sugli ordini all'industria di maggio e la revisione dei beni durevoli, sempre di maggio. Attorno alle 13,00 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 14,00 punti (-0,67%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 30 punti (-0,67%) e il derivato sul Dow Jones arretra di 107 punti (-0,6%). Ieri il mercato è rimasto chiuso per la festività del 4 luglio e dopo che venerdì la borsa Usa aveva chiuso la quarta seduta in rialzo sostenuta dai buoni dati del settore manifatturiero. Il mercato obbligazionario è in rialzo: il benchmark decennale guadagna 20/32 e rende l'1,393%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** TESLA è in calo del 4% circa nel premarketing dopo che il produttore di auto elettriche ha mancato gli obiettivi di consegne per il secondo trimestre consecutivo e potrebbe non raggiungere i target annuali. ** Berkshire Hathaway, la holding di Warren Buffet, ha chiesto l'autorizzazione alla Fed di potere incrementare la propria partecipazione in WELLS FARGO dopo essere salita al 10% nella terza banca Usa per attivi, quota raggiunta per effetto del piano di buyback che ha ridotto l'ammontare di azioni in circolazione. ** CHEVRON ha approvato il progetto di estendere il campo petrolifero di Tengiz in Kazakistan, grazie al quale la produzione complessiva aumenterà a circa 1 milione di barili di olio equivalente al giorno, per un costo complessivo stimato in 36,8 miliardi dollari. ** MONSANTO e MICROSOFT hanno annunciato una partnership per investire 300 milioni di real (92 milioni di dollari) nelle tecnologie per l'agricoltura in Brasile. ** ELPHI, produttore di parti per auto, lancerà un nuovo impianto di produzione di sistemti elettrici per la distribuzione e un centro di ricerca e sviluppo in Marocco, ha annunciato il ministro del'industria del Marocco. ** United Launch Alliance, joint venture nel comparto dei razzi tra LOCKHEED MARTIN e BOEING, ha annunciato il taglio di 350 posti di lavoro, e altri 400-500 sono programmati per l'anno prossimo. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia