BORSA USA positiva su dati manifattura, corre Harley-Davidson, giù Micron

1 luglio (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono in leggero rialzo, avviandosi a mettere a segno la quarta seduta consecutiva con il segno più.

** Harley-Davidson mette il turbo (+13% circa) sulle indiscrezioni che indicano la casa motociclistica come l'obiettivo di un takeover.

** Tra gli altri titoli in evidenza, Aeterna Zentaris al galoppo (+16% circa) grazie a un accordo con Orient EuroPharma per la commercializzazione di un farmaco antitumorale a Taiwan e in nove paesi del Sud-Est asiatico.