Wall Street - Stocks to watch dell'1 luglio

1 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato calo, facendo pensare a un avvio di seduta negativo. L'agenda macroeconomica prevede l'indice Pmi Markit manifatturiero di giugno, la spesa per costruzioni di maggio e l'indice Ism manifatturiero di giugno. Attorno alle 12,30 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 6,25 punti (-0,3%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 11,5 punti (-0,26%) e il derivato sul Dow Jones arretra di 40 punti (-0,22%). Il mercato obbligazionario è in deciso rialzo: il benchmark decennale guadagna 26/32 e rende l'1,40%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** HERSHEY ha respinto un'offerta d'acquisto da parte di MONDELEZ INTERNATIONAL, che ha messo sul piatto 23 miliardi di dollari. Hershey ha chiuso le contrattazioni di afterhours con un balzo del 16,8%, mentre Mondelez è salita del 5,9%. ** MICRON TECHNOLOGY ha annunciato un taglio dei costi, inclusa una riduzione dei posti di lavoro pari al 7,5% della forza lavoro. Il titolo ha perso il 7,6% nelle contrattazioni di afterhours e nel premarket cede l'8,87%. ** TESLA MOTORS arretra del 3,45% nel premarket dopo che è stata aperta un'indagine su un incidente mortale che ha coinvolto un'auto in modalità pilota automatico. ** Secondo quanto si legge sul Wall Street Journal, APPLE è in trattative per acquistare Tidal, il servizio di streaming musicale creato dal rapper e produttore Jay Z. ** Sei membri del Cda di WILLIAMS COS si sono dimessi dopo il fallimento del tentativo di mandare via il Ceo Alan Armstrong. Nel settembre scorso Armstrong si era opposto all'offerta d'acquisto da oltre 20 miliardi di dollari presentata da ENERGY TRANSFER EQUITY, che, però, era stata approvata dalla maggioranza del consiglio. Due giorni fa, dopo mesi di cause legali e trattative infruttuose, Energy Transfer ha rinunciato all'acquisizione. ** Baird ha alzato il target price di AMAZON.COM a 800 da 780 dollari, confermando il rating outperform. ** Citigroup ha incrementato l'obiettivo di prezzo di MONSANTO a 112 da 94 dollari.