Wall Street - Stocks to watch del 28 giugno

28 giugno (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. L'agenda macroeconomica prevede il dato sul Pil finale del primo trimestre, con l'indice core Pce, l'indice Case Shiller di aprile e l'indice sulla fiducia dei consumatori di giugno. Attorno alle 12 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 22,25 punti (+1,12%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 47,75 punti (+1,14%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 202 punti (+1,19%). Il mercato obbligazionario è in lieve ribasso: il benchmark decennale cede 5/32 e rende l'1,48%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Il Cda di VIACOM ha respinto l'offerta degli avvocati di Sumner Redstone di un incontro fra uno dei consiglieri indipendenti e il fondatore della società al fine di consentire a quest'ultimo di spiegare la sua visione sul futuro del gruppo media. Le parti, dunque, restano ben distanti nella battaglia legale per il controllo di Viacom. ** Secondo quanto riferito da alcune fonti vicine alla situazione, HORIZON PHARMA ha reclutato Bank of America per aiutarla nella cessione di una partecipazione significativa a un investitore. ** Rbc ha tagliato il target price di GOLDMAN SACHS a 145 da 160 dollari e quello di MORGAN STANLEY a 27 da 31 dollari. ** JP Morgan ha ridotto le valutazioni di DOW CHEMICAL e DUPONT a neutral da overweight.