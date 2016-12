BORSA USA negativa, Nasdaq cede 2%, finanziari pesanti su effetto Brexit

L'ondata di vendite che venerdì si è abbattuta sui mercati internazionali ha eroso 2.080 miliardi di dollari di capitalizzazione a livello globale -- la perdita giornaliera maggiore di sempre, secondo Standard & Poor's Dow Jones Indices, anche peggio di quanto accaduto in occasione della bancarotta di Lehman Brothers durante la crisi finanziaria del 2008.

** Il paniere dei finanziari lascia sul terreno il 2,7%, il peggiore tra gli indici settoriali per la seconda seduta consecutiva, in un clima di perdurante incertezza sul futuro di Londra come capitale finanziaria.