Wall Street - Stocks to watch del 22 giugno

NEW YORK, 22 giugno (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono in moderato rialzo, in un clima di cauto ottimismo a livello globale sulla vittoria del fronte "Remain" nel referendum di domani sulla permanenza della Gran Bretagna nell'Unione europea.

** ADOBE SYSTEMS ha annunciato ieri sera ricavi del secondo trimestre e previsioni di fatturato per l'intero anno appena in linea con le attese, deludendo così gli investitori che speravano in una domanda per il pacchetto Creative Cloud del gruppo superiore alle aspettative. Il titolo nel pre borsa cede il 4,7%. Continua...