BORSA USA-Indici oscillano sopra parità dopo cautela Yellen su economia

NEW YORK, 21 giugno (Reuters) - Gli indici a Wall Street hanno ridotto i guadagni iniziali dopo che la numero uno della Federal Reserve, Janet Yellen, ha detto che la banca centrale sarà cauta nell'alzare i tassi di interesse dati i rischi di eventuale 'Brexit' e alla luce del rallentamento del mercato del lavoro Usa.

Bassa produttività, un indebolimento dell'attività economica e gli sviluppi all'estero spingono il comitato responsabile per la politica monetaria ad aspettarsi che i tassi di interesse resteranno bassi "per qualche tempo", ha detto Yellen in occasione di un'audizione al Senato.