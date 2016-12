BORSA USA in deciso rialzo su ridimensionamento timori Brexit

20 giugno (Reuters) - Wall Street viaggia in deciso rialzo a circa un'ora dall'apertura dopo che i sondaggi del weekend hanno evidenziato maggiori possibilità che la Gran Bretagna resti nell'Unione europea.

La scorsa settimana l'incertezza sull'esito del referendum del 23 giugno ha innervosito i mercati spingendo gli investitori verso acquisti rifugio come yen e oro.

Anche i prezzi petroliferi sono in recupero in un clima di ritrovata fiducia verso gli asset a maggior rischio e sulla scia di un indebolimento della forza del dollaro.

** Ritracciano invece i beni rifugio, con l'oro in calo di oltre l'1%. BARRICK GOLD, il numero uno al mondo nel settore, lascia sul terreno più del 4% e NEWMONT MINING arretra del 2,7%.

** Sul fronte positivo APPLE avanza di quasi un punto percentuale, rimbalzando dopo la flessione del 2,2% accusata venerdì sulla scia di una disputa in Cina su un brevetto per l'iPhone.

** In progresso del 3,3% GLAXOSMITHKLINE grazie a un farmaco che ha rispettato gli obiettivi in uno studio in fase avanzata. Continua...