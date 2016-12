BORSA USA, indici leggero rialzo, focus su Fed

NEW YORK, 15 giugno (Reuters) - Wall Street è positiva dopo quattro sedute in ribasso, mentre si riducono le possibilità di un rialzo dei tassi, situazione che aumenta la propensione al rischio degli investitori.

La Federal Reserve non vuole che il mercato sconti un aumento dei tassi nel 2016, dice Art Hogan, strategist di Wunderlich Securities a New York.

** Bank of America sale del 2,5%, dopo le indiscrezioni del Financial Times secondo le quali ha in programma di tagliare 8.000 posti di lavoro, secondo.