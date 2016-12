WALL STREET - Stocks to watch del 15 giugno

15 giugno (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono in modesto rialzo, preannunciado una partenza positiva a Wall Street: gli investitori vedono infatti poco spazio perchè la Federal Reserve alzi i tassi di interesse a breve e questo ha ravvivato la propensione al rischio messa in crisi, nelle ultime sedute, dalla preoccupazione per una possibile uscita della Gran Bretagna dall'Ue.