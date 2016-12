BORSA USA poco mossa in attesa Fed e su spettro Brexit

14 giugno (Reuters) - L'azionario Usa è poco mosso in attesa dell'esito della riunione della Fed e in vista del referendum del 23 giugno sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea.

La Fed comincia oggi la riunione che termina domani per decidere se l'economia Usa ha recuperato abbastanza da essere in grado di assorbire un rialzo dei tassi. Gli investitori presteranno attenzione soprattutto al discorso del presidente Janet Yellen per cercare di capire le intenzioni sui tassi.