RPT-BORSA USA indebolita da Microsoft guarda a riunione Fomc

13 giugno (Reuters) - Seduta contrastata per gli indici di Wall Street, appesantiti dal marcato calo del titolo Microsoft alla vigilia del consiglio Fed sui tassi che si apre domani e si concluderà mercoledì alle 20 italiane.

Microsft è in calo di 4,5% a 49,18 dollari dopo l'annuncio che rileverà LinkedIn per 26,2 miliardi. Il titolo della preda balza per contro del 47% a 193,13 dollari.