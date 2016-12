WALL STREET - Stocks to watch del 13 giugno

13 giugno (Reuters) - I futures sull'azionario Usa sono negativi in un clima di crescente avversione al rischio, alimentato dal referendum sulla Brexit del 23 giugno, che ha colpito nella notte le borse asiatiche e prosegue in mattinata sulle piazze europee.

All'intonazione debole del mercato contribuisce anche il massacro avvenuto ieri in una discoteca di Orlando, in Florida, la strage più sanguinosa della storia Usa.

Venerdì Wall Street ha chiuso in calo per la seconda seduta consecutiva sulla scia di un'altra flessione dei prezzi del greggio e di rinnovati timori per l'economia globale.