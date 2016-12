BORSA USA debole su calo greggio, timori crescita globale

10 giugno (Reuters) - I timori sulla crescita globale e un repentino calo del prezzo del greggio indeboliscono Wall Street, che vede i suoi tre maggiori indici in calo per il secondo giorno consecutivo.

I titoli finanziari sono ancora sotto pressione a causa di timori globali, tra cui l'incertezza sull'aumento dei tassi di interesse e l'attesa sul risultato del referendum per la permanenza della Gran Bretagna nell'Unione europa.

Otto dei 10 principali settori S&P sono in ribasso, guidati dal calo dell'indice finanziario.

**Intel vira in positivo e sale dello 0,2% dopo aver vinto un contratto per fornire i chip per iPhone Apple , secondo quanto riferito da Bloomberg. Intel rimpiazzerà Qualcomm, che perde l'1,2%.